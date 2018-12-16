Хоккей
Овечкин установил личный рекорд, набрав очки в 14-й игре подряд
Овечкин установил личный рекорд, набрав очки в 14-й игре подрядВести.Ruвчера в 21:06
Вашингтон—
Баффало
4 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во втором периоде встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" забросил шайбу, сравняв счет в матче – 3:3. Таким образом, он набирает очки уже в 14-й игре подряд.
Вести.Ruвчера в 21:06
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