Хоккей
Овечкин установил личный рекорд, набрав очки в 14-й игре подряд
Овечкин установил личный рекорд, набрав очки в 14-й игре подрядГазета.Ru02:25
Вашингтон—
Баффало
4 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Александр Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил собственный рекорд, установленный 12 лет назад. Гол и решающий буллит россиянина помогли "Вашингтон Кэпиталз" одолеть прямого конкурента по турнирной таблице "Баффало Сэйбрз" и одержать пятую победу кряду в регулярном чемпионате НХЛ.
Газета.Ru02:25
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