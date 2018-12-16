Хоккей
Овечкин установил личный рекорд
Овечкин установил личный рекордRT на русском03:24
Вашингтон—
Баффало
4 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новое личное достижение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрз». Этот матч стал 14-м подряд, в котором хоккеист набирает очки.
RT на русском03:24
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