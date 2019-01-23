Хоккей

Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»Газета.Ru 22:17

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сан-Хосе-Шаркс", сообщает "Советский спорт".
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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