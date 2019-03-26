Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый домВести.Ru 16:59
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз". Столичную команду возглавлял ее капитан, нападающий сборной России Александр Овечкин.
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Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
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Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент
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Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Обновлено в 17:39
Политика
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Обновлено в 14:05
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
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Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
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Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Футбол
Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы
Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
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Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
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Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
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Обновлено в 08:18
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Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года.
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Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
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Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
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Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
США украли российскую разработку тридцатилетней давности
За океаном совместная разработка корпорации США Boeing и шведской компании SAAB преподносится как прорыв, хотя она, мягко говоря, не нова.
Обновлено в 14:24