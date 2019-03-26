Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с ТрампомРоссийская газета вчера в 17:14

Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная.

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Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

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