Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с ТрампомРоссийская газета вчера в 17:14
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом. "Столичные" стали первой командой за последние 22 года, которая приехала в Белый дом. Трамп отметил, что он является фанатом этого клуба.
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Спасибо за прием. Для нас большая честь находиться здесь и встретиться с Вами лично. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная.
— Александр Овечкин, российский хоккеистДни.ру 02:00
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