Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с ТрампомРИА Новости 15:56

Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
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СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
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Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой

40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
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Разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
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Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет новое оружие на выставке LIMA-2019

В пресс-службе Рособоронэкспорта в понедельник, 25 марта, сообщили о намерении России представить новое оружие в ходе малайзийской выставки LIMA-2019.
Обновлено в 06:34
Политика

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Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».
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Армия и оружие

Пентагон испытал две противоракеты

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Технологии

В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 21:40
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Наука

Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида

Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.
Обновлено 23 марта в 09:13
Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Политика

В Венесуэле произошел масштабный блэкаут

В настоящий момент без света остаются столица страны, а также 16 штатов. Это второе масштабное отключение электричества за текущий месяц.
Обновлено в 17:19
Экономика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Экономика

Омбудсмен Титов вступился за импортеров кормов для животных

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Юлия Савичева прекратила общение с Максимом Фадеевым

Известная певица Юлия Савичева рассказала о прекращении общения со своим «вторым отцом» и опровергла слухи о крупной ссоре, произошедшей в некогда успешном творческом тандеме.
Обновлено в 22:29
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Apple представила свой стриминговый сервис Apple TV+

Обновлено в 14:30
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
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Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»

Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
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Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
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В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%

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АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
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DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam

RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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