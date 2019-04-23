Хоккей

Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбойГазета.Ru 00:47

Каролина
Вашингтон
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
Каролина
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В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт". Капитан гостей, российский форвард Александр Овечкин стал автором второго гола своей команды.
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