Хоккей
Овечкин прокомментировал скандальное интервью ПанаринаPravda.Ru 08:48
Ранее форвард клуба из Нью-Йорка раскритиковал власть в интервью ютуб-каналу "Всему Головин", где до этого высказались всего три человека - Алексей Навальный, Илья Варламов и боец Вячеслав Дацик. Так, Панарин заявил, что в России ничего не изменилось с 90-х годов.
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с чего всё началось
Хоккеист Артемий Панарин в интервью одному YouТube-каналу сказал, что жизнь в России не изменилась с 90-х годов, что у людей нет работы и нет никаких изменений.Life.ru08:28
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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Во время матча ЛЕ судье в голову попала петарда
Судье потребовалась медицинская помощь, из-за чего матч был остановлен.
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