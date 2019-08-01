с чего всё началось

Ранее форвард клуба из Нью-Йорка раскритиковал власть в интервью ютуб-каналу "Всему Головин", где до этого высказались всего три человека - Алексей Навальный, Илья Варламов и боец Вячеслав Дацик. Так, Панарин заявил, что в России ничего не изменилось с 90-х годов.

Политика Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Политика Гибель пчел затронула 30 российских регионов Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.

Футбол «Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.

Армия и оружие Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Армия и оружие Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.

Происшествия Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Здоровье Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

Наука Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.

Армия и оружие Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".