Хоккей

Овечкин признан второй звездой матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон»
Газета.Ru
вчера в 23:14

Коламбус
Вашингтон
0 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча. Благодаря этой игре в активе хоккеиста стало 36 (22+14) очков в 29 встречах регулярного чемпионата.
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