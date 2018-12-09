Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча. Благодаря этой игре в активе хоккеиста стало 36 (22+14) очков в 29 встречах регулярного чемпионата.

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Хоккей Хоккей «Айлендерс» одержал победу над «Детройтом» "Айлендерс" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Мэтта Мартина.

Хоккей Хоккей «Слован» проиграл «Ак Барсу» и потерпел девятое поражение подряд Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали девятую победу в последних десяти матчах, «Слован» потерпел девятое поражении подряд.

Хоккей Хоккей Справится ли «Салават Юлаев» с ЦСКА и другие матчи дня КХЛ «Чемпионат» предлагает читателям спрогнозировать исход следующих встреч: «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар» «Северсталь» — «Йокерит» ЦСКА — «Салават Юлаев» Пройти опрос можно также на PlayBuzz.

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Хоккей Хоккей Джастин Андерсон пнул Джамала Мюррэя по голени Форвард «Атланты» Джастин Андерсон во время матча с «Денвером» умышленно пнул разыгрывающего соперника Джамала Мюррэя по голени.

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Хоккей Хоккей ХК «Ростов» обыграл на выезде «Алтай» Ростовские хоккеисты в Барнауле обыграли "Алтай" - 5:3. Дончане продолжают лидировать в турнирной таблице Первенства ВХЛ.