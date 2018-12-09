Хоккей
Коламбус—
Вашингтон
0 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча. Благодаря этой игре в активе хоккеиста стало 36 (22+14) очков в 29 встречах регулярного чемпионата.
Газета.Ruвчера в 23:14
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