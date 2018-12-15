Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездном матче с «Каролина Харрикейнз», завершившемся победой «Вашингтона», россиянин оформил свой 22-й в НХЛ хет-трик.

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