Хоккей
Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛRT на русском02:13
Каролина—
Вашингтон
5 – 6
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездном матче с «Каролина Харрикейнз», завершившемся победой «Вашингтона», россиянин оформил свой 22-й в НХЛ хет-трик.
RT на русском02:13
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Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.
— Александр Овечкин, российский хоккеистРБК 03:50
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