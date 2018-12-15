Хоккей

Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
RT на русском
02:13

Каролина
Вашингтон
5 – 6
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездном матче с «Каролина Харрикейнз», завершившемся победой «Вашингтона», россиянин оформил свой 22-й в НХЛ хет-трик.
RT на русском02:13
Александр Овечкин
Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.
— Александр Овечкин, российский хоккеистРБК 03:50

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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский профессиональный хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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