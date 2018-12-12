Хоккей
Вашингтон—
Детройт
6 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС. По информации пресс-службы лиги, форвард получил титул за оформленный хет-трик в матче с "Детройт Ред Уингз", который прошел 12 декабря.
Газета.Ru02:31
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