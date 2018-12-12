Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС. По информации пресс-службы лиги, форвард получил титул за оформленный хет-трик в матче с "Детройт Ред Уингз", который прошел 12 декабря.

Хоккей Хоккей Дацюк и Бурдасов не сыграют за сборную на Кубке Первого канала Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря.

Хоккей Хоккей Россия забросила 9 шайб Швейцарии на Турнире четырех наций Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) в стартовом матче на Турнире четырех наций разгромила сверстников из Швейцарии со счетом 9:1. По дублю в матче оформили Богдан Тринеев и Дмитрий Зуган, а Илья Рычков набрал четыре (1+3) очка.

Хоккей Хоккей «Салават Юлаев» в гостях вырвал победу у «Йокерита» в матче КХЛ Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей Хоккей Воронежский «Буран» расстался с Кириллом Кольцовым Официальный сайт хоккейного клуба «Буран» сообщил о том, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с чемпионом мира среди юниоров, обладателем Кубка Гагарина Кириллом Кольцовым.

Хоккей Хоккей Новосибирск и Омск могут поделить МЧМ-2023 по хоккею

Хоккей Хоккей Крикунов: пауза на Евротур для хоккеистов «Динамо» наступила вовремя Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов считает, что пауза на российский этап Еврохоккейтура наступила для его команды вовремя.

Хоккей Хоккей «Миннесота» забросила 7 шайб «Монреалю», «Нэшвилл» победил «Оттаву» «Миннесота Уайлд» разгромил «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1. В составе победителей по 3 очка набрали Зак Паризе (1+2) и Микаэль Гранлунд (0+3).

Хоккей Хоккей Дацюк, Буре и Якушев сыграли в хоккей в честь Тарасова

Хоккей Хоккей Власти: Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда не стоял Региональные власти отреагировали на открытое письмо, опубликованное от имени родителей учеников СДЮШОР "Торпедо" Нижнего Новгорода.

Хоккей Хоккей ХК «Южный Урал» уступил в гостях «Соколу» Сегодня в Красноярске «Южный Урал» проводил второй матч последней в этом году выездной серии. Команда встречалась с «Соколом».

Хоккей Хоккей ЦСК ВВС пополнили четыре игрока «Нефтехимика» Состав ХК ЦСК ВВС пополнили четыре игрока нижнекамского "Нефтехимика", выступающего в КХЛ.

Хоккей Хоккей «Химик» обыграл «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ Воскресенский "Химик" обыграл пермский "Молот-Прикамье" в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Хоккей Хоккей В Альметьевске пройдет «Русская классика» 28 и 29 декабря 2018 года в Альметьевске пройдет официальное мероприятие Высшей хоккейной лиги Русская классика.

Хоккей Хоккей Девять ноунеймов, которые забивают больше Умарка Центрфорвард вырос в клубе из редко выходящего на лёд лимитчика в ведущего игрока – ещё год назад было невозможно представить, что Швец-Роговой будет забивать больше, чем один из лучших легионеров в истории КХЛ.