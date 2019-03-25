Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с ТрампомRT на русском 15:41
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», выигравшие Кубок Стэнли — 2018, посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Игроки «Вашингтона», в числе которых был российский нападающий Александр Овечкин, посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
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Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
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Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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Финансы
Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленно
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций.
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Армия и оружие
Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму
В учениях примут участие десантно-штурмовые и артиллерийские полка седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии.В них задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Обновлено в 06:06
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
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Обновлено в 05:17
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РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
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Обновлено в 07:36
Общество
Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане
Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
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Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
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Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Технологии
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"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
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В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
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