Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка СтэнлиРоссийская газета 18:45

Вашингтон
Каролина
3 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
сегодня
Каролина
Вашингтон
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Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Вашингтон" - продолжил успешный путь к защите титула. Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "столичные" на своем льду обыграли в овертайме "Каролину" - 4:3.
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