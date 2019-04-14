Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка СтэнлиРоссийская газета 18:45
Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Вашингтон" - продолжил успешный путь к защите титула. Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "столичные" на своем льду обыграли в овертайме "Каролину" - 4:3.
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Технологии
Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании
Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Сотрудники аптек редко сообщают о нежелательных реакциях на лекарства
Ежегодно в Росздравнадзор поступает порядка 25 тыс. сообщений о нежелательных реакциях, из них около 60 рекомендаций Минздрава по изменению инструкций, несколько приостановлений обращения ЛП и порядка пятисот писем для специалистов здравоохранения о готовящихся изменениях в инструкции или о дополнительных мерах предосторожности в рамках существующей инструкции.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество
Станцию «Технологический институт-2» открыли после проверки
Обновлено в 10:27
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Москве напали на певицу «Геликон-оперы»
В Москве неизвестный напал на артистку "Геликон-оперы" Меланию Заридзе.
Обновлено в 12:14
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено в 05:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено в 19:39
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Политика
Саудовская Аравия поддержала переходный Военный совет Судана
Королевство Саудовская Аравия заявило о поддержке действий переходного временного Военного совета Судана и готова предоставить гуманитарную помощь стране, сообщило официальное новостное агентство страныSРА со ссылкой на заявление властей.
Обновлено в 20:21