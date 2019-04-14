Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка СтэнлиРоссийская газета 18:45
Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Вашингтон" - продолжил успешный путь к защите титула. Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "столичные" на своем льду обыграли в овертайме "Каролину" - 4:3.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо
По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
Обновлено в 20:20
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено в 12:24
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Предварительные результаты будут известны уже вечером, а окончательные обнародуют 17 апреля.
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Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
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Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
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Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
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Кино
Фильм Лунгина «Братство» выйдет в прокат позже запланированной даты
Павел Лунгин подтвердил, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, как планировалось ранее, а 10 или 11 мая.
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Шоу-бизнес
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Алексей Панин уже несколько лет сетует на то, что дочь Анна не может путешествовать с ним.
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Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
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Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
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Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
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Обновлено в 19:36
Музыка
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Англии
Известная британская газета The Sunday Times написала, что город Солсбери - лучшее место для проживания в Англии в 2019 году.
Обновлено в 21:28
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Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
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Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
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Общество
Историки врут
Попробую изложить свое видение проблемы падения доверия среди населения к историкам, истории и независимым исследователям, каким образом можно было бы исправить сложившееся положение.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
На Украину прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Новая партия американских боевых машин Hummer прибыла на Украину.
Обновлено в 11:47
Политика
Депутат Рады: французы в эпоху Киевской Руси не умели читать
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что когда французы ещё не умели читать, Евангелие им привезла киевская княжна Анна Ярославна.
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Космос
Израиль отправит на Луну новый космический аппарат
Израильская компания SpaceIL отправит на Луну новую космическую станцию «Берешит-2» после аварии при прилунении первого аппарата «Берешит».
Обновлено в 19:19