Хоккей

Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом»
Газета.Ru
вчера в 21:24

Вашингтон
Питтсбург
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты. Ранее Овечкина признали лучшим хоккеистом минувшей игровой недели.
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Российский хоккеист
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