Хоккей

Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом»
Газета.Ru
вчера в 21:24

Капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты. Ранее Овечкина признали лучшим хоккеистом минувшей игровой недели.
Газета.Ruвчера в 21:24
Александр Овечкин
Почему бы тебе не подраться со мной? Заткнись, хватит болтать.
— Александр Овечкин, российский хоккеистЧемпионат 01:17

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