Почему бы тебе не подраться со мной? Заткнись, хватит болтать.

Капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты. Ранее Овечкина признали лучшим хоккеистом минувшей игровой недели.

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Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом»

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