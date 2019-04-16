Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛРБК вчера в 22:36

Капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин подрался с нападающим «Каролина Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) Андреем Свечниковым в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

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