Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛРБК вчера в 22:36
Капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин подрался с нападающим «Каролина Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) Андреем Свечниковым в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
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Кубок Стэнли. Свечников получил травму верхней части тела после нокаута от Овечкина
Sports.ruвчера в 23:12
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