Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛРБК 22:36
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
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