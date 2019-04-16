Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка СтэнлиВести.Ru 20:00
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов. В поединке сошлись 18-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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