Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка СтэнлиВести.Ru 20:00

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов. В поединке сошлись 18-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин.
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Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

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Опубликовано полное видео драки Овечкина и Свечникова

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