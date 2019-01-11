Хоккей
«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина
«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю ОвечкинаГазета.Ruвчера в 22:00
Бостон—
Вашингтон
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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"Вашингтон Кэпиталз" нанес поражение "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.
Газета.Ruвчера в 22:00
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НХЛ. Овечкин – 16-й игрок в истории, забивший 700 голов в регулярке и плей-офф
Sports.ruвчера в 22:46
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