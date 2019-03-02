Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонахРИА Новости 00:16

Российский нападающий в пятницу в победном матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1) отметился 45-м голом в сезоне. Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах. Россиянин обошел по данному показателю Уэйна Гретцки и Майка Босси (оба - по девять сезонов).

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

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