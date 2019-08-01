Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны ПанаринаLenta.ru 09:46
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России. Слова Овечкина приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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