Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны ПанаринаLenta.ru 09:46

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России. Слова Овечкина приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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