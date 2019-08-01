Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью ПанаринаГазета.Ru 09:57
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
Обновлено в 06:42
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Рогозин пожаловался Путину на загрузку предприятий Роскосмоса
Цифру привел руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:47
Космос
Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Наука
Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии
Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.
Обновлено в 06:56
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Технологии
Когда состоится запуск платформы Bakkt. Не знает даже глава ICE
Платформа Bakkt для институциональных инвесторов будет запущена в ближайшее время, заявил глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер.
Обновлено в 09:56
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube
Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Происшествия
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
МИД заявил о поиске США повода для войны в Персидском заливе
Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18