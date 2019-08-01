Хоккей

Овечкин прокомментировал известное интервью ПанаринаГазета.Ru 09:57

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
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Овечкин оценил резкое интервью Панарина о Путине и нищей России

Sport24.ru07:46

Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина

Газета.Ru09:57

Овечкин — об интервью Панарина: может, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось

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Овечкин об интервью Панарина: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»

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Овечкин - о словах Панарина: «Может быть, где он живет, ничего не изменилось»

Спорт-Экспресс09:13

Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х

РБК08:04
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Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
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"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
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Когда состоится запуск платформы Bakkt. Не знает даже глава ICE

Платформа Bakkt для институциональных инвесторов будет запущена в ближайшее время, заявил глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер.
Обновлено в 09:56
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В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
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