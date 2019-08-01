Хоккей

Овечкин отреагировал на критику властей со стороны ПанаринаСпорт день за днем 12:15

Нападающий «Рейнджерс» получит за семь лет контракта с «синерубашечниками» 11, 64 миллиона долларов. Овечкин в январе 2008 года заключил со «столичными» 13-летнюю сделку на общую сумму 124 миллиона долларов. Читайте также: Василевский получил щедрый контракт от "Тампы".
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Овечкин оценил резкое интервью Панарина о Путине и нищей России

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Спорт-Экспресс10:05

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ТАСС09:50

Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х

РБК08:04
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«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

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Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
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Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа

Обновлено 30 июля в 23:41
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
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Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Обновлено в 10:14
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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Армия и оружие

Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене

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Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
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Происшествия

Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии

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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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Хоккей

«Автомобилист» победил «Карловы Вары» в товарищеском матче

«Автомобилист» одержал победу над чешским клубом «Карловы Вары» в товарищеском матче.
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В Китае показан кроссовер с девятью дверями

Стартап Human Horizons, созданным бывшим руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, показал новый концепт-кар.
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Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
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Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
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"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
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Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
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Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
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