Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккеюNews.ru 16:28

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла Швецию со счётом 7:4. Первый период завершился в пользу шведов. На восьмой минуте единственную шайбу забросил Габриэль Ландескуг.

Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккею

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