ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккеюNews.ru 16:28

Швеция
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Габриэль Ландеског
8'
21'
Артём Анисимов
25'
Евгений Дадонов
29'
Александр Овечкин
35'
Кирилл Капризов
38'
Михаил Григоренко
38'
Евгений Малкин
Уильям Нюландер
53'
53'
Дмитрий Орлов
Оливер Экман-Ларссон
57'
Джон Клингберг
59'
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Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла Швецию со счётом 7:4. Первый период завершился в пользу шведов. На восьмой минуте единственную шайбу забросил Габриэль Ландескуг.
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