Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
ТАСС
11:23

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. На прошлой неделе стало известно, что Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ.
ТАСС11:23
Александр Овечкин
В моем возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом, так будет лучше для всех. Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Естественно, что это тяжелое решение для меня. Я был участником многих Матчей звезд, но в этот раз мне лучше отдохнуть.
— Александр Овечкин, российский хоккеистТелеканал 360° 12:19

Подробнее о событии

Сергей Бобровский о Матче звезд НХЛ: «Если честно, я бы предпочел отдохнуть»

Sports.ru17:45

Бобровский хочет отказаться от участия в Матче звезд НХЛ

Матч ТВ17:44

Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Газета.Ru15:43

«Моему телу нужен отдых»…» Овечкин пошел против НХЛ – и будет наказан

Советский спорт13:33

Бобровский хочет отказаться от участия в Матче звезд НХЛ

Sportbox.RU17:44

Около 60 процентов болельщиков не согласны с дисквалификацией Овечкина

Спорт-Экспресс17:44

Овечкин назвал себя старой лошадью

Нева Спорт31.12.18 в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Обновлено в 13:03
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Политика

Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР

Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено в 14:54
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Экономика

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone

Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.
Обновлено в 18:08
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Политика

Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады

Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Источник «Росбалта» утверждает, что задержанный в Москве гражданин США занимался шпионажем 10 лет

Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.
Обновлено в 19:07
Футбол

Роналду первым в мире собрал 150 млн подписчиков в Instagram

Число подписчиков в Instagram нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду составило 150 млн человек.
Обновлено в 18:12
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в палате представителей и сенате для обсуждения шатдауна — приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

Обновлено в 14:29
Происшествия

Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер

В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске выросло до 33

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тело ещё одного мужчины, общее число жертв составило 33.
Обновлено в 15:39
Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Обновлено в 09:12
Футбол

«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»

Обновлено в 16:55
Гаджеты

Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны

Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Хоккей

Канада — Финляндия 0:0 (1-й перерыв)

Обновлено в 18:29
Происшествия

СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге

Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Космос

Голландский астронавт случайно вызвал службу спасения из космоса

Обновлено в 18:26
Политика

Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено в 19:05
Политика

СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
ещё по теме
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное