Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Монреалем»
РИА Новости
вчера в 23:19

Монреаль
Вашингтон
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (15-я и 42-я минуты), по одному разу отличились Бретт Коннолли (14), Никлас Бекстрем (34) и Ларс Эллер (64). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.
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