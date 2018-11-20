В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (15-я и 42-я минуты), по одному разу отличились Бретт Коннолли (14), Никлас Бекстрем (34) и Ларс Эллер (64). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

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