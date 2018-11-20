Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Монреалем»
Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Монреалем»РИА Новостивчера в 23:19
Монреаль—
Вашингтон
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (15-я и 42-я минуты), по одному разу отличились Бретт Коннолли (14), Никлас Бекстрем (34) и Ларс Эллер (64). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.
РИА Новостивчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
НХЛ. Овечкин повторил рекорд Марио Лемье по голам в большинстве за одну команду – 236
Sports.ruвчера в 23:46
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Хоккей
«Сент-Луис» уволил Майка Йео с поста главного тренера
Исполняющим обязанности главного тренера «Блюз» назначен Крэйг Берубе, работающий в клубе с лета 2017 года.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Капризов: «Григоренко заслуживает принять участие в Матче звезд КХЛ»
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей
«Флорида» намерена отдать Мамина в аренду в ЦСКА
Клуб НХЛ намерен отправить 23-летнего хоккеиста в аренду в ЦСКА, сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Форвард «Северстали» получил серьезную травму в матче с «Сочи»
Нападающий "Северстали" Игорь Гераськин получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи", сообщил исполняющий обязанности главного тренера череповецкой команды Павел Торгаев.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
«Вашингтон» отправил Самсонова обратно в АХЛ
Тренерский штаб «Вашингтона» принял решение вернуть российского голкипера Илью Самсонова обратно в АХЛ в фарм-клуб «Херши Бэарз».
Обновлено вчера в 10:53
Хоккей
Уланов: «Во втором периоде „Адмирал“ застал „Спартак“ врасплох»
«Адмирал» — достойный соперник, во втором периоде хозяева застали нас врасплох.
Обновлено вчера в 10:04
Хоккей
Коваль и Корсо войдут в тренерский штаб минского «Динамо»
Виталий Коваль и Даниэль Корсо войдут в тренерский штаб минского "Динамо", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 09:05
Хоккей
В группе омского «Авангарда» ответили мемами на слова Тедди Перселла
Сегодня, 19 ноября, в официальной группе ХК «Авангард» соцсети «ВКонтакте» не оставили слова Тедди Перселла без внимания и ответили мемами.
Обновлено вчера в 10:29
Хоккей
Воронежский «Буран» проиграл альметьевскому «Нефтянику»
Обновлено вчера в 22:19
Хоккей
Мурманская область войдёт в структуры Академии СКА
На минувших выходных в Санкт-Петербурге Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и хоккейный клуб «СКА» подписали соглашение о сотрудничестве.
Обновлено в 00:37
Хоккей
Мэттьюз провел первую тренировку с «Торонто» после травмы плеча
Форвард Торонто Остон Мэттьюз впервые принял участие в тренировке команды после травмы плеча, сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено вчера в 05:50
Хоккей
Хоккеист «Ижстали» Максим Кропотин дисквалифицирован на один матч
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Турниры по всей России: именитые спортсмены развивают дворовый хоккей
Дворовые хоккейные команды попали под крыло профессиональных спортсменов.
Обновлено вчера в 08:34
Хоккей
КХЛ оштрафовала форварда «Слована» за удаление в матче с «Торпедо»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала нападающего «Слована» Матуша Сукеля за удаление в матче с нижегородским «Торпедо».
Обновлено вчера в 02:15
Хоккей
Дэвид Немировски: «Ребята бились до конца, сохраняя интригу до финальной сирены»
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после поражения от «Авангарда» (2:4) сослался на то, что его подопечные мало бросали по воротам.
Обновлено вчера в 15:39