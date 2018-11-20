Хоккей
Монреаль—
Вашингтон
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
Александр Овечкин оформил дубль в ворота "Монреаля" и помог "Вашингтону" добиться непростой победы на выезде, попутно догнав легендарного Марио Лемье в списке лучших снайперов НХЛ в большинстве за всю историю.
Газета.Ru03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Хоккей
«Ванкувер» – «Виннипег». Лайне сделал 6-й хет-трик в НХЛ
Обновлено в 03:55
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 02:50
Хоккей
«Флорида» намерена отдать Мамина в аренду в ЦСКА
Клуб НХЛ намерен отправить 23-летнего хоккеиста в аренду в ЦСКА, сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.
Обновлено в 04:00
Хоккей
«Сент-Луис» уволил Майка Йео с поста главного тренера
Руководство «Сент-Луис Блюз» отправило в отставку главного тренера Майка Йео. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Нижегородский ХК «Торпедо» уступил омскому «Авангарду» со счётом 2:4
Обновлено в 03:16
Хоккей
«Трактор» начинает домашнюю серию матчей
Обновлено в 04:04
Хоккей
Игрок «Северстали» обменял клюшку на конфеты
Нападающий «Северстали» Михаил Юньков после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:5) обменял свою клюшку на конфеты.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Воронежский «Буран» проиграл альметьевскому «Нефтянику»
Обновлено в 03:55
Хоккей
«Вашингтон» отправил Самсонова обратно в АХЛ
Тренерский штаб «Вашингтона» принял решение вернуть российского голкипера Илью Самсонова обратно в АХЛ в фарм-клуб «Херши Бэарз».
Обновлено вчера в 10:53
Хоккей
Зият Пайгин оформил ассистентский хет-трик в ВХЛ
Защитник "Лады" Зият Пайгин оформил ассистентский хет-трик в ВХЛ - три голевых передачи в одной встрече.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Попугаев: рад забить первый гол за «Амур», но команде это не помогло
Нападающий хабаровского «Амура» Никита Попугаев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с минским «Динамо» (3:4 Б). Игрок забил первый гол за команду.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей
Дензел Валентайн перенесет операцию и пропустит 4-6 месяцев
Атакующий защитник «Чикаго» Дензел Валентайн перенесет операцию и пропустит от 4 до 6 месяцев, сообщается в официальном твиттере клуба.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
В «Авангарде» высмеяли легионера, «сбежавшего из тюрьмы»
Высмеяли и неожиданный побег, и гастрономические жалобы, и критику партнеров за требование играть в пас.
Обновлено в 03:03
Хоккей
«Ижсталь» на домашнем льду одержала победу над «Горняком»
Обновлено в 03:02
Хоккей
Жайлауова могут вернуть в «Барыс». 4 года назад форварда травмировали болельщики
В КХЛ Жайлауов выступал только за «Барыс».
Обновлено в 03:35