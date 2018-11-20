Александр Овечкин оформил дубль в ворота "Монреаля" и помог "Вашингтону" добиться непростой победы на выезде, попутно догнав легендарного Марио Лемье в списке лучших снайперов НХЛ в большинстве за всю историю.

Как Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Монреалем»

Хоккей Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей Хоккей «Флорида» намерена отдать Мамина в аренду в ЦСКА Клуб НХЛ намерен отправить 23-летнего хоккеиста в аренду в ЦСКА, сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.

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Хоккей Хоккей «Трактор» начинает домашнюю серию матчей

Хоккей Хоккей Игрок «Северстали» обменял клюшку на конфеты Нападающий «Северстали» Михаил Юньков после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:5) обменял свою клюшку на конфеты.

Хоккей Хоккей «Вашингтон» отправил Самсонова обратно в АХЛ Тренерский штаб «Вашингтона» принял решение вернуть российского голкипера Илью Самсонова обратно в АХЛ в фарм-клуб «Херши Бэарз».

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Хоккей Хоккей Попугаев: рад забить первый гол за «Амур», но команде это не помогло Нападающий хабаровского «Амура» Никита Попугаев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с минским «Динамо» (3:4 Б). Игрок забил первый гол за команду.

Хоккей Хоккей Дензел Валентайн перенесет операцию и пропустит 4-6 месяцев Атакующий защитник «Чикаго» Дензел Валентайн перенесет операцию и пропустит от 4 до 6 месяцев, сообщается в официальном твиттере клуба.

Хоккей Хоккей В «Авангарде» высмеяли легионера, «сбежавшего из тюрьмы» Высмеяли и неожиданный побег, и гастрономические жалобы, и критику партнеров за требование играть в пас.