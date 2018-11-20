Хоккей

Как Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Монреалем»
Газета.Ru
03:58

Монреаль
Вашингтон
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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Александр Овечкин оформил дубль в ворота "Монреаля" и помог "Вашингтону" добиться непростой победы на выезде, попутно догнав легендарного Марио Лемье в списке лучших снайперов НХЛ в большинстве за всю историю.
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