Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке СтэнлиГазета.Ru 00:26
В пятой встрече 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Всего в активе Овечкина 124 (64+60) очка за карьеру в Кубке Стэнли.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Авто
В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили
Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсорских выплат от властей Китая.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе
В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Число пострадавших от природных пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 01:01
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Украина выбирает президента. Зеленский сохранен в бюллетене
На Украине сегодня проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 00:05
Политика
«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу
«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 07:09
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12