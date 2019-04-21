Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке СтэнлиГазета.Ru 00:26

Вашингтон
Каролина
6 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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В пятой встрече 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Всего в активе Овечкина 124 (64+60) очка за карьеру в Кубке Стэнли.
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