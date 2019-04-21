Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛRT на русском 02:30
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф. В пятом матче серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (6:0) форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Общество
Валентин Коновалов обратился к жителям Хакасии
Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к жителям республики в связи с последствиями пожаров, которые произошли накануне в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:34
Происшествия
35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке
Обновлено в 04:05
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено вчера в 13:19
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан третьей звездой по итогам матчей плей-офф НХЛ, прошедших в субботу, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:45
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Единоборства
Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»
Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Политика
В Мариуполе военные стягивают бронетехнику к избирательным участкам
Как сообщает украинское «Общественное радио», на улицах города появилась армейская бронетехника, которую стягивают к избирательным участкам.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
Туляк продает автограф Цоя за 150000 рублей
Обновлено в 03:55
Экономика
Самые «накопительные» управляющие компании (на 31.12.18)
Прочерк -- показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Обновлено в 04:32
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Названа опасность поздних родов для российской демографии
Эксперт отметил, что положение может исправить увеличение материнского капитала за первого ребенка, если мать моложе 25 лет.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой
Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.
Обновлено в 01:20
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00