Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛRT на русском 02:30
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф. В пятом матче серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (6:0) форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
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