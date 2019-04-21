Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛRT на русском 02:30

Вашингтон
Каролина
6 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
Показать детали
Скрыть
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф. В пятом матче серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (6:0) форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Известия00:35

Овечкин обошел Кейна по количеству очков, набранных в плей-офф

Матч ТВвчера в 23:19

Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»

Советский спорт01:30

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

RT на русском02:30

Коннолли — о передаче Овечкина: на его игру в пас не обращают внимания

Чемпионат03:33

Бретт Коннолли: «Умение Овечкина играть в пас недооценивают»

Спорт-Экспресс02:31

5 очков Овечкина и Кузнецова в видеообзоре матча Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина»

Sport24.ru00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Футбол

После победы в Серии А игроки «Ювентуса» искупали Аллегри в бассейне

Обновлено в 03:29
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

Обновлено в 03:14
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье

Обновлено 19 апреля в 17:49
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:28
Авто

Представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной

Обновлено вчера в 19:15
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300

Обновлено вчера в 04:30
Здоровье

Россию ожидают эпидемии забытых болезней

ВЗГЛЯД: Появляются сообщения о том, что в России резко выросло количество заболевших корью и рядом других инфекций.
Обновлено в 03:00
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

23-летняя ополченка Донбасса пожертвовала собой при нападении ВСУ

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения

Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное