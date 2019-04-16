Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛГазета.Ru 03:00

Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ и отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, однако "Вашингтон" был разбит "Каролиной".
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Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Газета.Ru03:00

Овечкин нокаутировал Свечникова. Это выглядело страшно

Sports.ru02:50

В UFC прокомментировали драку между Овечкиным и Свечниковым

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Аналитик TSN — о Свечникове: не дразните быка, попадёте к нему на рога

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АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada

«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
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Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
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«Клипперс» совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА

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На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
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В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

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Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни

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Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей».
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Галкин прилюдно осадил рыдающую из-за «наглой роскоши» Собчак

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