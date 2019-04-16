Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛГазета.Ru 03:00
Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ и отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, однако "Вашингтон" был разбит "Каролиной".
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Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
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Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после пожара
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Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Завтрак называют «проблемным» приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа.
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
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В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
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Обновлено в 02:29
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
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В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
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Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни
Двое детей, погибшие при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, находились дома одни.
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Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей»
Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
Обновлено в 03:17
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение
Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
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Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
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Полубояринов покинет «Спартак» по окончании сезона
Как стало известно Sport24, полузащитник «Спартака-2» Данил Полубояринов покинет московский клуб по окончании сезона.
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
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Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах
Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
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