Хоккей
Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд в НХЛ
Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд в НХЛГазета.Ruвчера в 21:03
Вашингтон—
Баффало
4 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Нападающий набрал очки уже в 14-м матче подряд. Это позволило ему побить свой же рекорд результативной серии, которая в сезоне-2006/07 составляла 13 матчей. Ранее тренер "Вашингтона" поделился впечатлениями от игры Овечкина.
Газета.Ruвчера в 21:03
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