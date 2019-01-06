Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли победу своему клубу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над "Детройт Ред Уингз". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "кэпс".

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Хоккей Хоккей Юрий Сергиенко: «Было очень приятно дебютировать в „Зелёном дерби“» Защитник «Салавата Юлаева» Юрий Сергиенко прокомментировал победу над «Амуром» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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