Хоккей
Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Детройтом»
Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Детройтом»Вести.Ru19:59
Детройт—
Вашингтон
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
сегодня
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Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли победу своему клубу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над "Детройт Ред Уингз". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "кэпс".
Вести.Ru19:59
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