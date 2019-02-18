Хоккей
Александр Овечкин в 10-й раз за карьеру забил 40 головЧемпионат 00:25
Выездной матч с «Анахайм Дакс» стал для Александра Овечкина особенным. Российский форвард в 10-й раз за свою карьеру добрался до отметки в 40 заброшенных шайб за регулярный чемпионат и вошёл в самый элитный клуб Национальной хоккейной лиги.
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Утихнет постепенно шторм на востоке Чукотки.
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