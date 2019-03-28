Оуэн объяснил своё решение сменить «Ливерпуль» на «Реал»Евро-футбол.ру 13:51

Бывший английский футболист Майкл Оуэн рассказал, как принял решение покинуть "Ливерпуль" ради "Реала" в 2004 году.

Хоккей Тренер «Рейнджерс»: «Сейчас Бучневич показывает очень хороший хоккей» Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн лестно отозвался об игре российского нападающего Павла Бучневича.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Экономика В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Здоровье Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Политика Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Политика У Зеленского нашли виллу в Италии Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.

Космос Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.

Общество OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха» Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Авто Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.

Экономика Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.

Происшествия За Абызова предложили залог в 1 млрд рублей Адвокаты экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова в суде, который избирает меру пресечения для задержанного, сообщили о возможности внести за него залог в размере 1 млрд рублей.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.