Происшествия
Ответственность завода в Дзержинске застрахована в «Согазе»ТАСС 13:40
Ответственность завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, при взрывах на котором пострадали 79 человек, застрахована в "Согазе" по закону о страховании ответственности владельца опасного объекта, следует из базы Национального союза страховщиков ответственности.
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Подписчики отметили, что формы Каменских заметно округлились. Некоторые связали это с возможной беременностью певицы.
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Наука
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В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
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