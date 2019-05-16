Политика
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает постRT на русском 08:21
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
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Авто
Показан интерьер нового Volkswagen Golf
Обновлено вчера в 06:49
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Культура
Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Космос
Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС
Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено в 00:46
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Наука
Каковы реальные последствия Чернобыльской катастрофы
Как страх перед радиацией, а не сама радиация унес несколько сотен тысяч жизней К сожалению, эти 4000, скорее всего, лишь меньшинство жертв чернобыльской аварии.
Обновлено в 09:30
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира, «Зенит» – 46-й
Агентство Brand Finance опубликовало рейтинг брендов футбольных клубов. Самым дорогим стал бренд «Реала», его оценивают в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Путин призвал следить за результатами реализации нацпроектов
В ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:22
Музыка
Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом
Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 03:36
Политика
Меркель решила уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 08:31
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Политика
Путин: критику любят только люди, нацеленные на реальный результат
Критику любят только люди, нацеленные на реальный результат, не нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 08:04
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Кино
Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»
Обновлено в 08:48
Авто
Средневзвешенная цена нового авто в России превысила 1,5 млн рублей
Средневзвешенный ценник на новую машину превысил 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно
Обновлено в 07:33
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10