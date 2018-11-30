Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде
МедиаКорСеть
08:59

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.
МедиаКорСеть08:59

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Финал Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» перенесен в Мадрид

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес решили провести в Мадриде 9 декабря

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СМИ: «Ривер Плейт» подал протест на проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес в Мадриде

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Дани Алвес: «Матч „Бока“ – „Ривер“ в Европе – это самый большой позор в моей жизни»

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Советский спортвчера в 18:44
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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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