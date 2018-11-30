Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде
МедиаКорСеть
08:59

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.
МедиаКорСеть08:59

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес решили провести в Мадриде 9 декабря

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СМИ: «Ривер Плейт» подал протест на проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес в Мадриде

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СМИ: «Ривер Плейт» подал протест на проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес в Мадриде

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Кубок Либертадорес
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