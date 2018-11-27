Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря
Все про Спорт ру
13:21

Президент Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес заявил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине.
Все про Спорт ру13:21

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СМИ: Финал Кубка Либертадорес состоится за пределами Аргентины

Советский спорт11:23

Второй матч финала Кубка Либертадорес перенесен за пределы Аргентины. «Енисей» предложил провести его в Красноярске

Телеканал 360°12:15

«Снег, валенки и меховые шапки». «Енисей» предложил провести финал Кубка Либертадорес в Красноярске

Sport24.ru11:36

«Енисей» предложил провести финальный матч Кубка Либертадорес в Красноярске

Чемпионат13:27

«Енисей» предложил провести матч Кубка Либертадорес в Красноярске

Газета.Ru12:20

«Снег, валенки и меховые шапки». «Енисей» предложил провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Красноярске

Спорт-Экспресс12:15

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины 8 или 9 декабря

Sports.ru11:55
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Футбол

ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Московский ЦСКА и чешская "Виктория" определились со стартовыми составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Футбол

Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев

Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Рома» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ромы» и мадридского «Реала» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:03
Футбол

Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.
Обновлено в 12:51
Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина

Обновлено в 13:33
Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 14:03
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»

Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 14:02
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» рассказал об ожиданиях от матча с «Интером»

Обновлено в 13:58
Футбол

Мане может пропустить матч с «ПСЖ» из-за болезни

Обновлено в 09:52
Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

Обновлено в 13:31
Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом

У главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева родился сын.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» включил Ибрагимовича в состав на новый сезон

«Лос-Анджелес Гэлакси» представил список футболистов, которых клуб планирует сохранить в составе на сезон МЛС-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол

Бускетс: «Думаю, я всю карьеру проведу в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, на днях проведший свой 500-й матч за сине-гранатовых, заявил, что планирует выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
Обновлено в 13:05
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Манчини хотел любой ценой возглавить Италию, а не тренировать «Зенит». Оресте Чинквини жжет

Клуб хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:00
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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