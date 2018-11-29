Футбол

«Бока Хуниорс» наотрез отказывается играть с «Ривер Плейт» в Мадриде
Вести.Ru
04:23

Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт". Несмотря на новость о переносе игры в испанский Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу" в "Боке" продолжат настаивать на дисквалификации "Ривера".
Вести.Ru04:23

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СМИ: «Бока Хуниорс» не хочет играть с «Ривер Плейтом» в Мадриде

Матч ТВ03:03

СМИ: «Бока Хуниорс» не хочет играть с «Ривер Плейтом» в Мадриде

Sportbox.RU03:03

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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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