Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины
РБК
12:33

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Игра состоится 8 или 9 декабря.
РБК12:33

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СМИ: Финал Кубка Либертадорес состоится за пределами Аргентины

Советский спорт11:23

Второй матч финала Кубка Либертадорес перенесен за пределы Аргентины. «Енисей» предложил провести его в Красноярске

Телеканал 360°12:15

«Снег, валенки и меховые шапки». «Енисей» предложил провести финал Кубка Либертадорес в Красноярске

Sport24.ru11:36

«Енисей» предложил провести финальный матч Кубка Либертадорес в Красноярске

Чемпионат13:27

«Енисей» предложил провести матч Кубка Либертадорес в Красноярске

Газета.Ru12:20

«Снег, валенки и меховые шапки». «Енисей» предложил провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Красноярске

Спорт-Экспресс12:15

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины 8 или 9 декабря

Sports.ru11:55
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Футбол

ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов

Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:35
Футбол

Фанаты АЕК спровоцировали беспорядки на матче ЛЧ с «Аяксом»

Болельщики греческого футбольного клуба АЕК спровоцировали беспорядки в секторе с фанатами амстердамского «Аякса» перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:35
Футбол

Анри: «Прошу игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»

Специалист хочет, чтобы игроки получали удовольствие.
Обновлено в 15:30
Футбол

Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев

Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено в 14:52
Футбол

Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.
Обновлено в 12:51
Футбол

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе

Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 14:03
Футбол

Джикия поддержал травмированного Зобнина

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал слова поддержки своему травмированному одноклубнику, хавбеку Роману Зобнину.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Милан» может предложить «Зениту» Лаксальта в обмен на Паредеса

«Милан» заинтересован в приобретении у «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса и готов включить в сделку хавбека Диего Лаксальта, сообщает Pianetamilan.it.
Обновлено в 15:31
Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова

Футболисты московского "Спартака" провели акцию в поддержку капитана команды Дениса Глушакова. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 13:31
Футбол

Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:52
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»

Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 14:11
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл впервые в карьере стал главным тренером.
Обновлено в 11:06
Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мусаев стал отцом

Обновлено в 13:09
Футбол

«Анжи» заключил контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Манчини хотел любой ценой возглавить Италию, а не тренировать «Зенит». Оресте Чинквини жжет

Клуб хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:00
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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