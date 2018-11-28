Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара
Чемпионат
02:54

Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Чемпионат02:54

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Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе

Советский спорт01:25

«Бока Хуниорс» не будет играть в финале Кубка Либертадорес и требует дисквалификации «Ривер Плейта»

Sport24.ru01:34

Это футбол, а не война

РИА Новости02:11

Президент «Ривер Плейт»: действия «Боки» задели меня, мы ни в чём не виноваты

Чемпионат03:44

СМИ: финал Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Газета.Ru01:35

Президент «Ривер Плейт»: «Меня задело требование „Боки“ нас дисквалифицировать»

Спорт-Экспресс01:52

Второй матч финала Кубка Либертадорес перенесен за пределы Аргентины. «Енисей» предложил провести его в Красноярске

Телеканал 360°вчера в 12:15
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Обновлено в 03:35
Футбол

Рияд Марез: «Ничья с „Лионом“ была справедливой»

«Лион» набрал 7 очков в 5 матчах и опережает донецкий «Шахтер» только на 2 очка.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Обновлено в 03:31
Футбол

Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол

Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 02:54
Футбол

Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти игрока

Дублинский любительский клуб «Бэллибрэк» по ошибке сообщил о смерти Фернандо Нуно Ла-Фуэнте в трагической аварии.
Обновлено в 03:44
Футбол

Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ

Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.
Обновлено в 03:44
Футбол

Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Аякс» продаст «Барселоне» де Йонга и де Лигта за 140 миллионов

За 21-летнего Де Йонга голландцы хотят получить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта – 65 миллионов.
Обновлено в 03:36
Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 02:30
Футбол

Андрис Ванин: «В „Спартак“ плохих тренеров не берут»

Голкипер «Цюриха» Андрис Ванин рассказал о приглашениях российских клубов после «Москвы», а также заявил, что в московский «Спартак» плохих тренеров не берут.
Обновлено в 03:02
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 03:14
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».
Обновлено в 02:41
Футбол

Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:09
Футбол

Оливер Бауманн: «Хоффенхайм» заслуживал большего в матче с «Шахтером»

Вратарь "Хоффенхайма" Оливер Бауманн после поражения от "Шахтера" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда заслужила большего.
Обновлено в 02:20
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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