Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигранРИА Новости 14:28

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель. Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.
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Победителя африканской ЛЧ заставили вернуть кубок и медали. Финал будет переигран из-за поломки VAR

Sport24.ru18:36

Финал африканской Лиги чемпионов будут переигран

Спорт-Экспресс13:44

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Sportbox.RU15:01

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

РИА Новости14:28

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Матч ТВ15:02

Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Чемпионат16:51

Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Игра не была закончена из-за проблем с VAR

Sports.ru15:22
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Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико

По данным ТАСС, инцидент произошел в 12 часов по местному времени в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл.
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Tesla запретила сотрудникам жаловаться

Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind.
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РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
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Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
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Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Павел Дацюк может подписать контракт с «Автомобилистом»

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Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено в 19:59
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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 14:40
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
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Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Обновлено в 13:25
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
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Общество

Игорь Руденя: Резервный центр обработки вызовов Системы-112 будет создан Тверской области

В апреле принято решение направить более 5,6 млн рублей на увеличение штата сотрудников центра, что позволит привлечь 20 новых специалистов для повышения эффективности работы учреждения В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112.
Обновлено в 13:03
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено в 15:16
Политика

Конгрессмены призвали Трампа продлить ДСНВ

Восемь сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США обратились к президенту страны Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 17:09
Происшествия

Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
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Марокканский футбольный клуб из Касабланки. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мохаммед V», вмещающем 67 000 зрителей.
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