Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигранРИА Новости 14:28
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель. Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.
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